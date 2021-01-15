На территории Армении есть закрытые автодороги, закрыта автодорога Степанцминда- Ларс

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые автодороги. Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари.

15 января с 13:30 до 17:00 в связи со взрывными работами, проводимыми на дороге межгосударственного значения М-6, участок от перекрестка Ахпата до Негоц будет закрыт.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс из-за угрозы схода лавин закрыта для всех видов автотранспорта. На российской стороне скопилось 100 грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.