“Арсенал”матч с “Кристал Пэлас” завершил вничью
09:02, 15 Январь, 2021
В 18-м туре чемпионата Англии по футболу “Арсенал” дома принимал “Кристал Пэлас”.
Как передает «Арменпресс», в первом тайме команды не использовали свои возможности, ворота соперника не были поражены. То же было и во втором тайме. Матч завершился нулевой ничьей.
После этого тура “Арсенал” в турнирной таблице Премьер-лиги занимает 11-е место, “Кристал Пэлас” -13-е. Лидер турнирной таблицы - “Манчестер Юнайтед” с 36 очками.
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