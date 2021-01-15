Время в Ереване: 11:07:36,   15 Январь

“Арсенал”матч с “Кристал Пэлас” завершил вничью

“Арсенал”матч с “Кристал Пэлас” завершил вничью

В 18-м туре чемпионата Англии по футболу “Арсенал” дома принимал “Кристал Пэлас”.

Как передает «Арменпресс», в первом тайме команды не использовали свои возможности, ворота соперника не были поражены. То же было и во втором тайме. Матч завершился нулевой ничьей.

После этого тура “Арсенал” в турнирной таблице Премьер-лиги занимает 11-е место,  “Кристал Пэлас” -13-е.  Лидер турнирной таблицы  - “Манчестер Юнайтед” с 36 очками.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации