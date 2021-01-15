“Арсенал”матч с “Кристал Пэлас” завершил вничью

В 18-м туре чемпионата Англии по футболу “Арсенал” дома принимал “Кристал Пэлас”.

Как передает «Арменпресс», в первом тайме команды не использовали свои возможности, ворота соперника не были поражены. То же было и во втором тайме. Матч завершился нулевой ничьей.

После этого тура “Арсенал” в турнирной таблице Премьер-лиги занимает 11-е место, “Кристал Пэлас” -13-е. Лидер турнирной таблицы - “Манчестер Юнайтед” с 36 очками.