Мадридский “Реал” выбыл из розыгрыша Суперкубка Испании.

Как передает «Арменпресс», в полуфинале розыгрыша Суперкубка соперником “Реала” был “Атлетик”. Единственный гол королевского клуба забил Карим Бензема, ответные голы “Атлетика” принадлежат Раулю Гарсия, который стал автором дубля. “Реал” выбыл из дальнейшей борьбы. Счет матча - 1:2.

Накануне стало известно, что “Барселона” вышла в финал розыгрыша Суперкубка Испании.