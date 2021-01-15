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“Реал” выбыл из розыгрыша Суперкубка

“Реал” выбыл из розыгрыша Суперкубка

Мадридский “Реал” выбыл из розыгрыша Суперкубка Испании.

Как передает «Арменпресс», в полуфинале розыгрыша Суперкубка соперником “Реала” был “Атлетик”. Единственный гол королевского клуба забил Карим Бензема, ответные голы “Атлетика” принадлежат Раулю Гарсия, который стал автором дубля. Реалвыбыл из дальнейшей борьбы. Счет матча - 1:2.

Накануне стало известно, что “Барселона” вышла в финал розыгрыша Суперкубка Испании.


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