Восстановлено поступление в Армению природного газа в необходимом объеме

Для проведения аварийно-восстановительных работ на магистральном газопроводе “Красный Мост-Севкар-Берд” диаметром 1020 мм, обеспечивающем поставку природного газа в Республику Армения, с 07:00 14 января в республике было прекращено поступление природного газа.

Как передает «Арменпресс», вышеуказанные работы завершены ранее намеченных сроков, и 14 января с 23:00 поступление природного газа в Армению в необходимом объеме уже восстановлено.

13 января компания “Газпром Армения” сообщила, что с учетом технической возможности поступления природного газа из подземного хранилища газа (максимум 6,0 куб. м./день), во избежание аварийных или других непредвиденных ситуаций, 13 января с 23:00 на 24 - 36 часов будет приостановлено газоснабжение АГНКС и Ереванской ТЭЦ.