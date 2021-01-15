12-месячная инфляция в Армении составила 3,7%

12-месячная инфляция на потребительском рынке Республики Армения (с декабря 2019 г. по 2020 г .) составила 3,7%, а месячная по сравнению декабря 2020 года с ноябрем - 3.4%. Об этом «Арменпресс» стало известно в Статистическом комитете Республики Армения, который представил показатели инфляции по индивидуальному потреблению (по целевому классификатору, по 2-значному уровню).

Годовой рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки составил 4,9%, месячная инфляция - 7,2%, на алкогольные напитки и табачные изделия - 10,4% и 0,2% соответственно.

Потребительские цены на одежду и обувь в декабре прошлого года по сравнению с тем же месяцем 2019 года выросли на 0,3%, а по сравнению с ноябрем 2020 года - на 1,4%.

12-месячная инфляция тарифов жилищных услуг, поставляемой воды, электроэнергии, газа и других видов топлива составила 0,5%, месячная инфляция - 0,3%, в группе “предметы домашнего использования, бытовая техника и ежедневная деятельность по уходу за квартирами” - соответственно - 3,6% и 1,3%.

В сфере здравоохранения за год тарифы выросли на 3,9%, в месячном разрезе - на 1,2%, в сфере транспорта эти показатели составили 4.7% и 3.0%, в сфере связи в разрезе 12 месяцев было зафиксировано неизменное состояние цен, а в месячном разрезе - 0.1% рост.

В декабре прошлого года, по сравнению с тем же месяцем 2019 года, цены на услуги отдыха и культуры снизились на 0,7%, а по сравнению с ноябрем того же года - выросли на 1,2%. В сфере образования, соответственно, зафиксирован рост цен на 2,0%, в сфере ресторанов и гостиниц -рост на 1,8% и снижение на 0,1%. Цены на другие товары и услуги за год выросли на 5,5%, а за месяц - на 1,1%.