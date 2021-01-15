Газета “Айастани Анрапетутюн”: Страница армянских погромов в Баку без компенсаций не будет закрыта

“Вопрос Арцаха рассматривался бы в иной качественной плоскости, и сегодня еще может рассматриваться, если бы события в Сумгаите, Баку, Гандзаке и в Мараге будут сформулированы как геноцид. Это придало бы совершенно иную окраску урегулированию вопроса и не позволило бы азербайджанской стороне спекулировать своей так называемой картой “восстановления территориальной целостности”. Естественно, с проводящей геноцидальные действия стороной было бы просто бессмысленно говорить о компромиссе или перспективе “мирного сосуществования”.

Очередным проявлением армянофобии Азербайджана является недавно выпущенная марка, на которой изображено как “дезинфицируется” территория Арцаха, то есть Азербайджан представляет Арцахский вопрос только путем полного искоренения армян. В этом случае предложения Азербайджана о предоставлении Арцаху культурной автономии звучат просто абсурдно.

Заметим, что поощрение армянофобии продолжается даже после “победы” в войне, что, пожалуй, говорит о очень важной психологической проблеме, а именно: власти и общество Азербайджана на уровне подсознания не считают себя победителями”.

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