Газета “Айастани Анрапетутюн”: ААЭС продолжит нормальную деятельность

“В послевоенное время, по понятным причинам, геополитический фактор нашей АЭС и необходимость обеспечения экономической и энергетической безопасности стали заметнее. В этот период две враждебные нам страны - Турция и Азербайджан стали действовать энергичнее, утверждая о своем намерении закрыть ААЭС. Мы не должны игнорировать эту их деятельность, параллельно делая встречные шаги.

Как бы то ни было, вчера “Айастани Анрапетутюн” обратилась к первому заместителю генерального директора ААЭС, директору Армянской атомной станции Мовсесу Варданяну, чтобы понять, изменилось ли что-то после войны в политическом плане в связи с дальнейшей работой атомной станции. Мы говорим о политике, поскольку в техническом плане нет никаких проблем. В ответ на наш вопрос, Мовсес Варданян подчеркнул: “Ничего не изменилось, мы начали интенсивно работать. После войны, в декабре, мы с генеральным директором побывали в Москве, встретились также и с представителями “РосАтома”. Договор о поставках ядерного топлива в эти и последующие годы уже заключен. Атомная станция продолжит нормальную деятельность, даже в большем темпе. Нам предстоит масштабная работа. Необходимость деятельности АЭС сейчас более чем очевидна. Мы обеспечим и запасные части и запасы ядерного топлива.” ”.