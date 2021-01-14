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В мире появился новый миллиардер

В мире появился новый миллиардер

Основатель PayPal Макс Левчин вошел в список миллиардеров Forbes. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, издание оценило состояние 45-летнего уроженца Украины в 2,7 миллиарда долларов.

Акции финтех-стартапа Affirm после вчерашнего появления на бирже Nasdaq (IPO) подорожали в два с половиной раза. Капитализация компании достигла 23,6 миллиарда долларов. Левчину принадлежит 11% стартапа.

В сентябре прошлого года Affirm привлекла полмиллиарда долларов финансирования. На тот момент стоимость стартапа оценивали в пять раз меньше текущей капитализации. Всего компания привлекла более 1,3 миллиарда долларов инвестиций.

Запушенный в 2012 году сервис Affirm предлагает рассрочку для онлайн-покупок. Стартап сотрудничает примерно с 6500 продавцами и брендами, среди которых Adidas, Walmart и Dyson. Примерно с половины транзакций компания получает проценты, а большинство доходов приносят выплаты продавцов.


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