Лука Йович перешел из «Реала» в «Айнтрахт» на правах аренды
20:42, 14 Январь, 2021
Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович присоединился к «Айнтрахту» на правах аренды.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на sportbox, клубы сообщили, что контракт серба с немецким клубом рассчитан до конца текущего сезона.
23-летний Йович, чье соглашение с «Реалом» истекает в 2025 году, уже выступал за «Айнтрахт» до переезда в Ла Лигу. В июле 2019-го он был продан в «Реал» за 63 миллиона евро.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 5 матчах мадридцев, не отметившись результативными действиями.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен