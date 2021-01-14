Лука Йович перешел из «Реала» в «Айнтрахт» на правах аренды

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович присоединился к «Айнтрахту» на правах аренды.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на sportbox, клубы сообщили, что контракт серба с немецким клубом рассчитан до конца текущего сезона.

23-летний Йович, чье соглашение с «Реалом» истекает в 2025 году, уже выступал за «Айнтрахт» до переезда в Ла Лигу. В июле 2019-го он был продан в «Реал» за 63 миллиона евро.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 5 матчах мадридцев, не отметившись результативными действиями.