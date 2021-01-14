Собянин спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в Москве

К концу весны москвичи вернутся к нормальной жизни, если население будет прививаться от коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он также выразил надежду, что заболеваемость COVID-19 пойдет на спад через две-три недели, хотя позитивная динамика может наметиться уже к концу января.

"Мы сегодня говорили, что в конце января — в феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май месяц", — заявил Собянин.

Мэр также напомнил, что к концу 2020 года в большинстве европейских стран началось резкое снижение заболеваемости: рождественские праздники на Западе начали отмечать раньше, чем в России, однако после них произошел взрывной рост.

"Вот мы сейчас так с напряжением смотрим: а что дальше будет? Мы повторим европейский опыт или пойдем своим путем? У нас тенденция снижения заболеваемости — это, действительно, очевидно, — она закрепится, или не закрепится, или снова полезет куда-то вверх? Сложно предсказать", — отметил он.

С начала весны в России зафиксировали 3 495 816 случаев заражения коронавирусом, почти 70 тысяч человек скончались, 2,88 миллиона вылечились. В Москве за последние сутки выявили 5893 заболевших COVID-19 — на полторы тысячи больше, чем накануне. Среди действующих ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).