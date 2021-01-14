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«Пюник» проведет учебно-тренировочный сбор в Объединенных Арабских Эмиратах

«Пюник» проведет учебно-тренировочный сбор в Объединенных Арабских Эмиратах

Готовясь ко второй части сезона 2020-21, футбольный клуб «Пюник» проведет учебно-тренировочный сбор в Объединенных Арабских Эмиратах, в Шардже.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт клуба, сбор начнется 31 января и закончится 14 февраля. Команда остановится в гостиничном комплексе Novotel Sharjah Expo Center.

Тренировки пройдут в спортивно-культурном центре «Шарджа». В рамках учебно-тренировочного сбора «Gold’s Gym» «Пюник» проведет товарищеские матчи. Имена соперников будут объявлены в ближайшее время. 

Напомним, вторую часть сезона 2020-21 «Пюник» начнет 28 февраля с матча против «Ширака».


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