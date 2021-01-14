Замглавы МИД РФ проинформировал послов США и Франции об итогах встречи Путина, Пашиняна и Алиева

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко 14 января принял Посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джона Салливана и Посла Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви.

Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе встречи послы были проинформированы об итогах переговоров Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном 11 января. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о дальнейших совместных усилиях стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) по нагорно-карабахскому урегулированию.