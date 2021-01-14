Эрдоган сделал прививку от коронавируса

Президент Турции Тайип Эрдоган прошел вакцинацию от коронавируса в Анкарской городской больнице. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом передает телеканал NTV.

Накануне глава минздрава Турции Фахреттин Коджа в прямом эфире привился вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac, начав кампанию по вакцинации в стране. Как сообщили в минздраве в четверг, более 250 тысяч медработников в Турции привились от коронавируса китайским препаратом в первый день вакцинации в стране.

Эрдоган подтвердил это в своем Telegram-канале.

"Я прошел вакцинацию", - написал Эрдоган, добавив к сообщению смайл.

Он поделился также фотографией момента вакцинации. "В рамках успешной программы вакцинации в нашей стране уже 254 тысячи медиков прошли ее. Я также ее прошел, присоединившись к ним. Надеюсь, что в короткое время все наши граждане пройдут вакцинацию", - добавил турецкий лидер.

Во вторник администрация турецкого лидера после отказа от мессенджера WhatsApp сообщила, что Эрдоган завел каналы в Telegram и BIP.