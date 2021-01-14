На встрече Пашиняна с депутатами фракции «Мой шаг» был обсужден московский визит премьера 

На встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с депутатами фракции «Мой шаг» Национального Собрания обсуждались детали состоявшегося 11 января визита премьер-министра в Москву. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сообщила глава фракции Лилит Макунц.

«Это была одной из очередных встреч, которые мы обычно проводим раз в месяц по мере необходимости. Встреча была посвящена состоявшемуся 11 января визиту в Москву, а также предстоящей деятельности политической команды.

В связи с визитом в Москву в основном было обсуждено то, что уже официально сообщено, у меня нет других комментариев, а по части предстоящих действий мы публично представим по части того, что будет осуществлено», - сказала Макунц.

Она также отметила, что на сегодняшней встрече обсуждался вопрос о военнопленных. «Ничего нового в этом плане нет, если будет, то правительство объявит об этом», - сказала она.