Министр обороны Армении обсудил с послом Беларуси вопросы сотрудничества в оборонной сфере

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 14 января принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, во встрече также приняли участие советник посольства Вячеслав Лисухан и военный атташе, полковник Евгений Артёменко.

Министр обороны поздравил посла с назначением и пожелал ему новых успехов.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.

Были обсуждены вопросы армяно-белорусского сотрудничества в оборонной сфере, пути дальнейшего развития сотрудничества, а также планируемые в рамках многосторонних форматов меры.

Министр обороны Армении выразил уверенность, что благодаря активной, эффективной работе новоназначенного посла армяно-белорусские межгосударственные отношения и политический диалог будут еще более укреплены и приобретут новое качество.