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Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако

Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в кардиоторакальный центр Монако. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС,  речь идет о плановой проверке.

По данным телеканала, 84-летний политик вернется домой через несколько дней.

Осенью прошлого года Берлускони, бессменный лидер партии "Вперед, Италия" и евродепутат, переболел коронавирусной инфекцией. Диагноз был поставлен 2 сентября 2020 года, после чего его госпитализировали с двусторонней пневмонией на ранней стадии. 14 сентября политика выписали. Сам Берлускони признался, что некоторое время чувствовал себя плохо и опасался за свою жизнь. Он назвал болезнь "адской".

Несколько лет назад он перенес серьезную операцию на сердце, восстановление после которой заняло больше времени, чем ожидалось.


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