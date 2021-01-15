"Ереванский бестселлер": Лидирует «Что вы делаете, ребята?». Армянская литература, декабрь 2020

ЕРЕВАН, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На этой неделе авторский проект информационного агентства «Арменпресс» "Ереванский бестселлер" представляет десятку лучших произведений армянских писателей по данным продаж за декабрь.

На первом месте - сборник рассказов Вазгена Саркисяна «Что вы делаете, ребята?». Саркисян в книге пишет: "Я не напуган: Я никого не боюсь. Предупреждаю, история заканчивается следами. Наша история не должна заканчиваться по нашимследам...».

Второе место занимает книга Сюне Севады «Наркомания». Сборник рассказов «Наркомания» включает произведения писательницы за последние три года. Представлены некоторые рассказы, опубликованные на сайте, опубликованные в журналах, переведенные на другие языки, а также нетипичные произведения. Сюжеты рассказа не имеют направленности, некоторые - социальные, некоторые - более эмоциональные, некоторые истории относятся к освободительной войне Арцаха.

На третьем месте книга Левона Неси (Оганесян) “Бальзак: история одной собаки". Бальзак - мудрый пес. Необычное имя для собаки, но последняя обладает неоспоримым литературным талантом, и идти против фактов бесполезно. Автор попытался посмотреть на человека глазами животного, собаки. Вопросы и неутешительные комментарии неизбежны. Разве иногда животное не умнее человека? Может, последний просто присвоил себе высокий титул разумного существа? И позволяет ли интеллект, являющийся предпосылкой для создания нашего вида, безоговорочно заслужить безграничную преданность и преданность наших четвероногих друзей?

На четвертом месте роман Гургена Ханджяна «Нет новостей». Ереванские хиппи: секс, наркотики, свобода… Роман о людях на границе времени. Граница, где нет колючей проволоки, пограничников, дорожных знаков… Художник – теперь другой обычный человек, который только этим отличается от общества чужаков,

На пятом месте роман Гоар Навасардян «Не дари мне пионы». Книга - это история искренней любви, написанная на основе настоящих чувств. История о молодой паре, которая несколько раз встречается очень случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забывая о том, что он всегда был скептиком, не признавая влюбленность в другого человека. Как и у всех пар, их любовь - это огромная сумма страхов, сомнений, мыслей, ревности и тоски, которая всегда смешана с безграничной любовью и преданностью. В книге много аллегорий - в, казалось бы, обычных отношениях поднимаются гораздо более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносное значение. Героиня просит не дарить ей любимые цветы, чтобы они оставались в земле, жили и любили. В этом весь смысл книги: цветок прекрасен в земле, птица на свободе, в клетке любовь не дышит, рано или поздно утонет...

На шестом месте роман Та Тевера «731 день для тебя». История о молодом человеке, которого призвали в армию в 2014 году. Книга посвящена солдату, несущему службу на границе, и армянке, которая с верой стоит за ним. Герой - это собирательный образ мальчиков, которые в настоящее время служат, демобилизованы, живы или бессмертны.

На седьмом месте «Чаеголизм» Лили Мкртчян. Каждая из 11 историй в книге представляет собой историю жизни героя через межличностные отношения, личные размышления и диалоги с читателем. Истории, будучи отдельными, независимыми историями, объединяются в одну точку и становятся частью большой законченной истории. Одно из ключевых посланий книги - обратить внимание на дополнительные детали между сюжетными линиями жизни, чтобы узнать человека, жизнь и мир вокруг него.

На восьмом месте «Последний учитель» Вардгеса Петросяна. Кто-то видел ее обнаженной как Ева, кто-то на пляже, да что угодно. Ничего бы не произошло, если бы дверь в этот момент не открылась, и учитель химии Сона Микаелян не заглянула неожиданно. Она увидела то, что увидела, а это значит, что в следующий раз об этом должен был узнать директор, потом учитель, потом вся школа ...

На девятом месте - книга Гоар Навасардян «Подсказанные мгновения». Книга представляет собой историю, описывающую путь от дружбы к любви, который остается незамеченным, а чистая любовь, достигающая облаков, заканчивается незамеченной, оставляя сотни безответных вопросов в уже замороженном воздухе, пустоте и боли. На страницах книги приведены этапы, следующие за удалением, ни один из которых не проходит легко и без последствий, через которые проходит каждый, независимо от причин и возможности примирения. Роман - это целый ряд воспоминаний, бесконечное чередование пережитых счастливых фрагментов, смешанных с удушающей тоской. От него невозможно избавиться, как бы сильно ни было желание забыть, потому что пытаться не вспоминать уже означает помнить.

Роман Эдгара Костандяна «Милош» занимает десятое место. Писатель, драматург, лауреат международных конкурсов «Интеррайт» и «Европа», автор бестселлеров «Детский дом», «Последний день зимы», «Кукушка», «Обыкновенная страна» и других. В этом романе Костандяна довольно простая нота: «Роман о радостях прошлого».

«Ереванский Бестселлер» представила Роза Григорян.

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