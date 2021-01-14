Глава МИД Армении призвал Азербайджан воздержаться от милитаристской и антиармянской риторики

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян призвал Азербайджан воздержаться от милитаристской и антиармянской риторики. Как сообщает Арменпресс, Айвазян сказал об этом в беседе с журналистами, отвечая на заявление Азербайджана о том, что официальные лица Армении не имеют права посещать Нагорный Карабах.

«Заявление от 9 ноября не наложило никаких ограничений на визит официальных лиц Армении, иностранных партнеров или кого-либо в Арцах. Следовательно, мы приглашаем азербайджанскую сторону посмотреть правде в глаза, отказаться от милитаристской и антиармянской риторики, и если они действительно готовы установить нормальные отношения с Арменией и Арцахом, работать вместе, начать переговоры об окончательном уточнении статуса», - сказал Айвазян.