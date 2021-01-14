Азиатские индексы - 14-01-21
ТОКИО, 14 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 января на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.85% и составил 28698.26 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.48% и составил 1873.28 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.91% и составил 3565.90 пункта, а HANG SENG вырос на 0.93% и составил 28496.86 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 17:40 Глава МИД Армении призвал Азербайджан воздержаться от милитаристской и антиармянской риторики
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-01-21
- 17:35 Айвазян видит необходимость в создании атмосферы доверия для решения региональных проблем
- 17:34 Азиатские индексы - 14-01-21
- 17:28 Власти Индонезии продлили запрет на въезд иностранцев до конца января
- 17:20 Грузинская авиакомпания выполняет чартерные рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван
- 17:19 Статус Арцаха был и остается важнейшим принципом урегулирования: глава МИД Армении
- 17:14 Премьер-министр Армении провел прощальную встречу с послом Казахстана
- 17:12 Пресс-секретарь министра здравоохранения прокомментировала слухи об отставке Торосяна
- 16:57 В Мадриде подсчитали ущерб городу из-за снежной бури
- 16:54 Министр обороны Турции оценил возможность отказа от С-400
- 16:19 Артур Товмасян отметил необходимость активизации усилий по поиску без вести пропавших
- 16:13 Мутировавший вариант коронавируса обнаружен в 25 странах Европы
- 16:10 Действующий председатель ОБСЕ в числе приоритетов отметила урегулирование карабахского конфликта
- 15:50 Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 15:48 В Австралии могут убить пересекшего океан голубя из США
- 15:42 Армения продолжит усилия по возвращению всех пленных: министр иностранных дел
- 15:36 Глава МИД Армении встретился с членами комиссии НС по внешним отношениям
- 15:15 МИД КНР не подтвердил данные о подготовке визита высокопоставленной делегации Китая в США
- 15:13 Для въезда в США требуется отрицательный тест на COVID 19: подробности от посольства
- 15:11 Суд в Эстонии арестовал двух человек по делу правящей партии Центра
- 15:06 Страны-партнеры Армении и Азербайджана должны приложить усилия для возвращения пленных: Мирзоян
- 14:57 Пашинян с Арамом Саркисяном и Гургеном Арсеняном обсудил вопрос проведения внеочередных выборов
- 14:52 Армения выходит на очень важный этап реформирования судебно-правовой системы: Никол Пашинян
- 14:30 В России выявили 24 763 случая заражения коронавирусом за сутки
21:56, 11.01.2021
Просмотрели 1871 раз Российская сторона поддерживает позицию Армении по вопросу пленных: Рубен Рубинян
15:24, 07.01.2021
Просмотрели 1741 раз Пресс-секретарь Пашиняна прокомментировала заявление Алиева по поводу Нахиджеванского коридора
14:54, 10.01.2021
Просмотрели 1595 раз Возможно подписание совместного заявления по итогам трехсторонней встречи в Москве — Мане Геворгян
16:04, 09.01.2021
Просмотрели 1254 раз Абазян и Нагиев обсудили вопросы, связанные с обменом пленными и поиском пропавших без вести
15:44, 07.01.2021
Просмотрели 1124 раз Заявление от 9 ноября не фиксирует никакого соглашения по статусу Арцаха. Анна Нагдалян