Азиатские индексы - 14-01-21

ТОКИО, 14 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.85% и составил 28698.26 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.48% и составил 1873.28 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.91% и составил 3565.90 пункта, а HANG SENG вырос на 0.93% и составил 28496.86 пункта.