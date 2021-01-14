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Айвазян видит необходимость в создании атмосферы доверия для решения региональных проблем

Айвазян видит необходимость в создании атмосферы доверия для решения региональных проблем

По мнению министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна, если Азербайджан не выполнит свое гуманитарное обязательство по возвращению пленных, то трудно ожидать, что все остальные вопросы могут быть решены. Как сообщает Арменпресс, об этом министр сказал в беседе с журналистами.

«Сегодня это для нас приоритет. Мы должны понимать, что эта проблема решается непросто. У нас есть межведомственная рабочая группа, мы ежедневно работаем по всем каналам. Есть понимание, что в регионе должны быть установлены мир и развитие, но для того, чтобы это произошло, необходимо создать атмосферу доверия. Если Азербайджан не выполнит взятые на себя обязательства в гуманитарном вопросе, трудно ожидать, что все другие вопросы могут быть решены», - сказал Айвазян.


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