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Власти Индонезии продлили запрет на въезд иностранцев до конца января

Власти Индонезии продлили запрет на въезд иностранцев до конца января

Правительство Индонезии продлило запрет на въезд для иностранцев, который должен был действовать с 1 по 14 января, еще на две недели, до 28 января. Как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР.

Причина — стремление не допустить завоза нового штамма COVID-19.

Запрет по-прежнему не распространяется на граждан Индонезии, пассажиров с уже активированными разрешениями на пребывание, обладателей дипломатических и служебных виз.

В декабре страна разрешила въезд иностранцам, прибывающим по бизнес-визе. Этой лазейкой активно пользовались российские туристы. Однако с января государство закрыло границы для всех зарубежных гостей, в том числе и заявивших о деловых целях визита. При этом те из них, кто прилетел в период с 28 по 31 декабря, должны были выполнить несколько условий: предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до поездки, пройти пятидневный карантин и затем вновь сдать анализ на коронавирус.

Несмотря на то что российские туристы не могут попасть в страну с апреля, в Индонезии все же находятся немногочисленные путешественники из России. Они прилетели, в том числе, в период новогодних каникул как раз по бизнес-визам. У них могут возникнуть проблемы с возвращением домой, говорят эксперты ассоциации.


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