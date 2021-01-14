Премьер-министр Армении провел прощальную встречу с послом Казахстана

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Республике Армения Тимура Уразаева, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поблагодарил господина Уразаева за направленную на развитие армяно-казахстанских отношений эффективную работу. Никол Пашинян отметил важность продолжительного развития армяно-казахстанских отношений и подчеркнул факт тесного сотрудничества между двумя странами в многосторонних форматах - в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. По словам премьер-министра, Армения и Казахстан имеют большой потенциал для экономического сотрудничества, для реализации которого Никол Пашинян отметил необходимость активной деятельности межправительственной комиссии и расширения связей между частными секторами двух государств.

Посол Уразаев поблагодарил лично премьер-министра и правительство Республики Армения за тесное сотрудничество, заверив, что в ходе своей дальнейшей деятельности продолжит прилагать все усилия для содействия развитию армяно-казахстанских дружественных отношений. Посол отметил, что за последние 5 лет двусторонние отношения планомерно расширялись по всем направлениям. Говоря об экономическом сотрудничестве, г-н Уразаев отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, объем товарооборота между двумя странами в 2020 году увеличился на 50%, что является хорошей предпосылкой для сохранения и развития роста.

В ходе встречи собеседники коснулись перспектив экономического сотрудничества, приоритетов председательства Казахстана в ЕАЭС, а также других вопросов регионального значения.