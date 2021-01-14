В Мадриде подсчитали ущерб городу из-за снежной бури

Мэрия Мадрида полагает, что во время сильной снежной бури на прошлой неделе городу был нанесен ущерб почти на €1,4 млрд. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил в четверг градоначальник Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

"На данный момент мы подсчитали, что разрушительный ущерб последних дней составляет €1,398 млрд, что рассчитано на основе ущерба, нанесенного экономической деятельности, инфраструктуре и имуществу города", - отметил мэр. "Мы просим [власти Испании] объявить [Мадрид] зоной катастрофического бедствия, для этого есть все условия, и я прошу центральное правительство поспешить с ответом", - добавил он.

В Мадриде 8 января начался сильный снегопад, который продолжался более 30 часов. Из-за непогоды была прервана работа международного аэропорта Барахас, приостановлено железнодорожное движение, в городе не ходили автобусы, метрополитен работал с перебоями.

Власти Испании назвали бурю, обрушившеюся на страну, самой сильной за последние 50 лет. После этого в страну пришел холодный фронт.