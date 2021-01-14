Артур Товмасян отметил необходимость активизации усилий по поиску без вести пропавших

Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян встретился с новоназначенным министром иностранных дел Давидом Бабаяном, заместителями министра иностранных дел и руководителем аппарата министерства. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Национального собрания Республики Арцах.

Артур Товмасян поздравил Давида Бабаяна с назначением на эту ответственную должность и пожелал ему плодотворной работы. “Исходя из новых реалий, изменились направленность и объем работ внешнеполитического ведомства”, - заявил глава парламента и выразил содействие Национального собрания внешнеполитическому ведомству в вопросе противостояния всем вызовам. В этом контексте глава законодательного органа страны выделил два важных вопроса: безопасность народа и реализацию права на самоопределение. Артур Товмасян отметил важность углубления связей с Министерством иностранных дел Армении и активизации усилий по поиску без вести пропавших.

Министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян, в свою очередь, отметил важность подобных встреч, подчеркнув необходимость ознакомления с точками зрения всех парламентских сил. Он отметил, что в министерстве хорошая команда, и они готовы противостоять существующим вызовам. Обе стороны подчеркнули и значение парламентской дипломатии, которая позволяет обойти многочисленные политические препятствия.

На встрече присутствовали вице-спикер НС Гагик Багунц и председатель комиссии по внешним отношениям Ваграм Балаян.