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Действующий председатель ОБСЕ в числе приоритетов отметила урегулирование карабахского конфликта

Действующий председатель ОБСЕ в числе приоритетов отметила урегулирование карабахского конфликта

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде в числе приоритетов, представленных Постоянному совету, отметила урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте ОБСЕ.

“Урегулирование региональных конфликтов остается нашим главным приоритетом”, - сказала Линде, отметив кризисы вокруг Нагорного Карабаха, Украины, Молдовы, Грузии, Беларуси.

В ОБСЕ в 2021 году председательствует Швеция.


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