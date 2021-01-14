Действующий председатель ОБСЕ в числе приоритетов отметила урегулирование карабахского конфликта

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде в числе приоритетов, представленных Постоянному совету, отметила урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте ОБСЕ.

“Урегулирование региональных конфликтов остается нашим главным приоритетом”, - сказала Линде, отметив кризисы вокруг Нагорного Карабаха, Украины, Молдовы, Грузии, Беларуси.

В ОБСЕ в 2021 году председательствует Швеция.