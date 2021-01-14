Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян

Азербайджан пытается оказать на Армению давление, чтобы она не отправляла военнослужащих в Нагорный Карабах. Как сообщает Арменпресс об этом в ходе обсуждения на тему, “Искусственное затягивание возвращения пленных. Каким будет следующий шаг Армении” сказал специалист по международному праву, адвокат Ара Казарян

“Сконцентрировав большие силы против малочисленного армянского вооруженного объединения, им удалось взять в плен 62 человека (62 военнослужащих, оказавшихся в блокаде в Хцаберде - ред.) уже после вооруженного конфликта и представить легенду о том, что эти группировки незаконны, поскольку принадлежат Армии Республики Армения и находились за пределами международно признанных границ”, - сказал Казарян.

По мнению адвоката, почерк Азербайджана уже знаком и изучен в течение десяти лет. Азербайджан продолжает свою политику представления пленных военнослужащих как террористов, создавая основу ложных фактов, которую он представляет международным организациям. “Армения должна сломить эту ложную повестку дня, показать, что ее цель абсолютно политическая. Она заключается в том, чтобы не допустить, чтобы военнослужащие Республики Армения несли службу на территории Нагорного Карабаха, тем самым ослабив оборону Арцаха”, - заключил Казарян.