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Армения продолжит усилия по возвращению всех пленных: министр иностранных дел

Армения продолжит усилия по возвращению всех пленных: министр иностранных дел

Республика Армения и дальше будет прилагать усилия для возвращения из Азербайджана всех армянских военнопленных и пленных гражданских лиц.

Как сообщает Арменпресс, об этом во время рабочей встречи с членами постоянной комиссии Национального собрания по внешним связям заявил министр иностранных дел Ара Айвазян. “Ложные обвинения, выдвигаемые против армянских военнослужащих, возбуждение уголовных дел нарушают не только трехстороннее заявление, но и Женевские конвенции. Эти факторы не способствуют усилиям по укреплению доверия в регионе, поскольку наиболее важной гарантией укрепления доверия является выполнение обязательств.

Армения вопрос о возвращении военнопленных ставит на высшем уровне. Армения продолжит свои усилия по возвращению всех военнопленных и захваченных гражданских лиц и выяснению судеб без вести пропавших”, - представил Айвазян.

Глава МИД отметил, что в этом направлении МИД сотрудничает и с международными партнерами, согласовывая свои шаги и с другими соответствующими органами.


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