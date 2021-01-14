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Глава МИД Армении встретился с членами комиссии НС по внешним отношениям

Глава МИД Армении встретился с членами комиссии НС по внешним отношениям

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян встретился с членами постоянной парламентской комиссии по международным отношениям.

Как сообщает Арменпресс, формат встречи был рабочий. “Мы встречаемся через несколько дней после трехсторонней встречи в Москве, по итогам которой было подписано заявление, главным пунктом которого является разблокирование коммуникаций региона. Цель нашей сегодняшней встречи - анализ итогов встречи и заявления с министром иностранных дел, обсуждение нашего главного приоритета, возможные шаги, предпринятые для возвращения наших военнопленных”, - сказал председатель комиссии Рубен Рубинян.

11 января премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в Москве встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По итогам встречи подписано трехстороннее заявление.


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