МИД КНР не подтвердил данные о подготовке визита высокопоставленной делегации Китая в США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг на брифинге не подтвердил информацию о подготовке визита высокопоставленной делегации Китая в США после вступления Джозефа Байдена на пост президента.

"Я не располагаю какой-либо информацией по упомянутому вами поводу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В среду глава отдела международных связей неправительственной американской Торговой палаты Майрон Бриллиант сообщил о том, что Китай вскоре может направить делегацию высокого уровня в США. По его словам, визит состоится в начале срока избранного президента Байдена, однако конкретными данными он не располагает.