Время в Ереване: 11:07:36,   14 Январь

Для въезда в США требуется отрицательный тест на COVID 19: подробности от посольства

Для въезда в США требуется отрицательный тест на COVID 19: подробности от посольства

Посольство США в Армении сообщает, что с 26 января 2021 года для въезда в США потребуется отрицательный тест на COVID 19.

Как передает Арменпресс, посольство сообщает, что по данным Американского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) , лица, въезжающие в США воздушным путем, должны пройти тест в течение трех дней, предшествующих полету, и явиться для полета со справкой.

В связи с этим с марта посольство США в Армении временно приостановило процесс выдачи виз.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации