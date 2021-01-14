Для въезда в США требуется отрицательный тест на COVID 19: подробности от посольства

Посольство США в Армении сообщает, что с 26 января 2021 года для въезда в США потребуется отрицательный тест на COVID 19.

Как передает Арменпресс, посольство сообщает, что по данным Американского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) , лица, въезжающие в США воздушным путем, должны пройти тест в течение трех дней, предшествующих полету, и явиться для полета со справкой.

В связи с этим с марта посольство США в Армении временно приостановило процесс выдачи виз.