Страны-партнеры Армении и Азербайджана должны приложить усилия для возвращения пленных: Мирзоян

14 января спикер Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Армения Тимура Уразаева, завершающего свою дипломатическую миссию в нашей стране. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью и коммуникациям Национального собрания. Приветствуя гостя, Арарат Мирзоян поблагодарил посла за личный вклад, внесенный в дело укрепления отношений между Арменией и Казахстаном. Спикер парламента высоко оценил нынешний уровень отношений между двумя странами.

Арарат Мирзоян проинформировал посла о ситуации, создавшейся после трехстороннего заявления от 10 ноября, и подчеркнул, что приоритетным для армянской стороны, параллельно с процессом разблокировки региональных инфраструктур, является вопрос возвращения армянских военнопленных и пленных гражданских лиц. По словам спикера НС РА, все страны-партнеры Армении и Азербайджана должны приложить усилия для решения проблемы возвращения пленных.

Посол поблагодарил Арарата Мирзояна за плодотворное сотрудничество, заверив, что в ходе и своей дальнейшей деятельности он постарается вносить свой вклад в дело развития отношений между Арменией и Казахстаном. Тимур Уразаев выразил уверенность в том, что Казахстан заинтересован в углублении эффективного сотрудничества с Арменией, поблагодарил армянскую сторону за участие в парламентских выборах в Казахстане в рамках международной наблюдательной миссии.

Подчеркнув важность установления мира между странами региона, посол отметил, что казахстанская сторона всегда выступала за решение существующих вопросов за столом переговоров. По его словам, разблокирование транспортной инфраструктуры в регионе может создать возможности для развития и расширения новых связей.

Тимур Уразаев заверил, что Казахстан приложит все усилия для решения гуманитарных вопросов. Обсуждая повестку двустороннего сотрудничества, стороны затронули и вопросы расширения торгово-экономических связей, темпов роста товарооборота, взаимовыгодного сотрудничества на международных парламентских площадках, развития двусторонних и многосторонних связей и другие вопросы.