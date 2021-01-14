Армения выходит на очень важный этап реформирования судебно-правовой системы: Никол Пашинян

Сегодня состоялось первое в 2021 году заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, исполнительная власть одобрила законодательную инициативу правительства Армении о пакете законопроектов Республики Армения “О внесении изменений и дополнений в конституционный закон Республики Армения «Судебный кодекс»”, “О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения” и “О внесении дополнений в закон Республики Армения «Об Академии юстиции»”. В случае принятия законопроекта предполагается обеспечить эффективность досудебного производства по уголовным делам, а также по связанным с коррупционными преступлениями делам, обеспечить более эффективное использование ресурсов, снизить коррупционные риски.

Как отметил министр юстиции Рустам Бадасян, этим пакетом законопроектов внедряется институт специализированных судей по судебному контролю за процедурами досудебного разбирательства, а также специализация судей, рассматривающих дела о коррупционных преступлениях.

Коснувшись пакета законопроектов, Никол Пашинян отметил, что таким образом Армения выходит на очень важный этап реформирования судебно-правовой системы. “В ближайшее время ожидается также формирование патрульной полиции, и данный пакет является важным компонентом реформ. В связи с вопросами задержания и ареста мы выделяем определенный состав суда, который будет рассматривать только связанные с досудебным разбирательством дела. При этом, это широко распространенная в мире практика. И, по сути, будет осуществлена новая процедура отбора и назначения судей, где самым главным будет проверка добропорядочности кандидатов”, - отметил премьер-министр.

Правительство внесло изменения и дополнения в порядок проведения медико-социальной экспертизы. По словам министра труда и социальных вопросов Месропа Аракеляна, решением вводится упрощенная процедура в порядке утверждения предоставления средств помощи пострадавшим в результате войны военнослужащим и гражданским лицам.

Правительство внесло изменения в одно из своих предыдущих решений: в процесс осуществления инвестиций со стороны непубличного специализированного договорного инвестиционного фонда “Антикризисные инвестиции Предприниматель+Государство” ЗАО “Управляющий антикризисными инвестициями Предприниматель+Государство”. Согласно изменениям, предлагается отменить некоторые подпункты приложения к решению. По словам министра экономики Ваана Керобяна, предусмотренные этими подпунктами требования серьезно ограничивают круг потенциальных бенефициаров инвестиционного фонда.