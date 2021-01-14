В России выявили 24 763 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 763, до 3 495 816. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Это максимум с 2 января, когда стало известно о 26 301 заразившемся. В настоящее время в России продолжают лечение 549 832 человека, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 570 против 566 днем ранее. Всего от инфекции умерли 63 940 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,83%, следует из данных штаба.

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 27 956. Всего уже вылечились 2 882 044 человека. Число выписанных за сутки, согласно данным штаба, три дня превышает количество выявленных случаев. Доля выздоровевших выросла до 82,4%.