В Армении ожидаются осадки: снижение температуры воздуха не предвидится

Вечером 14-го января, 16-го января в отдельных районах, 15-го, 18 и 19-го в большинстве регионов ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега, в предгорьях и долинах - в виде мокрого снега и дождя со снегом. Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что 17 января ожидается погода без осадков. Ветер южный с порывами до 5 - 8 м/с, в отдельных местах ожидается усиление ветра до 18 - 23 м/с. Днем 14-го и 15-го января температура воздуха в Араратской долине и в предгорьях повысится на 3 - 5 градусов.

В Ереване 14 января поздним вечером, 15, 18 - 19 января время от времени ожидаются осадки. 16 и 17 января ожидается погода без осадков.

“По состоянию на 13:00 в Капане и Степанакерте +20, в Иджеване +18, в Мегри и Арени +17 градусов. Температура воздуха поднялась также и в Ереване, и в Араратской долине и в предгорьях - +5 ... + 9 градусов. Сегодня в вечерние часы в отдельных районах, 15 января в значительной части районов ожидаются осадки, однако понижение температуры в ближайшие дни не предвидится”, - представил Гагик Суренян.