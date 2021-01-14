 Армении осуществляются крупные инвестиционные программы: министр экономики

Министр экономики Ваан Керобян заверил, что в Армении реализуются крупные инвестиционные программы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом после заседания правительства, отвечая на вопросы журналистов, заявил министр экономики, сказав, что в настоящее время в стране много инвесторов, он не ставит различий - из-за рубежа они или из страны. “Я ежедневно встречаюсь с несколькими такими инвесторами, каждый день решаю проблемы, с которыми они сталкиваются”, - сказал Керобян.

На вопрос, когда можно будет ждать крупных инвестиций, министр ответил, что он может привести журналистам такой пример. “Мы можем представить 100 миллионную инвестицию прямо сейчас - это компания “Renshin”, - отметил он.

“Renshin” - строительно-инвестиционная компания, принимающая непосредственное участие в формировании рынка недвижимости страны. 24 декабря 2020 года территориальным отделением Кентрон Государственного реестра юридических лиц Республики Армения был зарегистрирован уставный капитал компании “Renshin” в размере 3,000,000,000 (три миллиарда) драмов.