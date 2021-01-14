Инвестиции из диаспоры в Армению не заморожены: Заре Синанян

Об этом после заседания правительства, отвечая на вопросы журналистов, заявил главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян. Как передает «Арменпресс», по его словам, после войны в диаспоре есть некоторые разочарования, люди ищут ответы, хотят понять, как это могло произойти. “Хотя на мой взгляд, все ясно”, - сказал он.

Касаясь шумихи вокруг Всеармянского фонда “Айастан”, он отметил, что правительство должно провести разъяснительную работу, представить как тратятся деньги и с какой целью, развеять все сомнения.