МИД Китая назвал импичмент Трампу внутренним делом США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал решение палаты представителей конгресса об импичменте президенту Дональду Трампу внутренним делом США, отказавшись от дальнейших комментариев.

Палата представителей США в среду проголосовала за импичмент Трампу. Решение принято 232 голосами против 197. Это решение еще должен одобрить сенат, однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать сенат с каникул до инаугурации Джо Байдена 20 января. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл уже заявил, что шансов на серьезный процесс над Трампом до истечения его полномочий нет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Это внутреннее дело США, мы не делаем комментариев по этому вопросу", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.

Импичмент объявлен по единственной статье - подстрекательство к мятежу. В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки", за которые президенту может быть вынесен импичмент.