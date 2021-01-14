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 Бизнесмены тратят огромные деньги из-за неудобства дорог: Ваан Керобян

 Бизнесмены тратят огромные деньги из-за неудобства дорог: Ваан Керобян

 Министр экономики Ваан Керобян затронул вопрос о замечаниях бизнесменов по поводу  осуществления перевозок через Азербайджан и открытия дороги через Мегри. После заседания правительства, отвечая на вопросы журналистов, Керобян отметил, что у него ежедневно и ежечасно бывают встречи с предпринимателями, последняя встреча состоялась вчера.

“Если говорить честно, этот вопрос я не обсуждал с предпринимателями. Я обсуждал с ними их сегодняшние проблемы. Знаю, что многие предприниматели при экспорте несут огромные расходы, например, когда они экспортируют товары в Казахстан. Это оборачивается вдвое дороже, чем должно было быть на самом деле. Так получилось из-за неудобства дорог”, - как передает «Арменпресс», заключил министр.


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