 Бизнесмены тратят огромные деньги из-за неудобства дорог: Ваан Керобян

Министр экономики Ваан Керобян затронул вопрос о замечаниях бизнесменов по поводу осуществления перевозок через Азербайджан и открытия дороги через Мегри. После заседания правительства, отвечая на вопросы журналистов, Керобян отметил, что у него ежедневно и ежечасно бывают встречи с предпринимателями, последняя встреча состоялась вчера.

“Если говорить честно, этот вопрос я не обсуждал с предпринимателями. Я обсуждал с ними их сегодняшние проблемы. Знаю, что многие предприниматели при экспорте несут огромные расходы, например, когда они экспортируют товары в Казахстан. Это оборачивается вдвое дороже, чем должно было быть на самом деле. Так получилось из-за неудобства дорог”, - как передает «Арменпресс», заключил министр.