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В Арцахе за сутки подтверждено 8 новых случаев COVID-19

В Арцахе за сутки подтверждено 8 новых случаев COVID-19

По состоянию на 14 января в Арцахе установлено восемь новых случаев COVID-19.

Как передает «Арменпресс», в Министерстве здравоохранения Арцаха сообщили, что в стране продолжаются противоэпидемические мероприятия по предотвращению распространения эпидемии.

За последние сутки было проведено 61 тестов, обнаружено восемь новых случаев COVID-19.  Легкие формы подтвержденных случаев амбулаторно лечатся дома, а тяжелые - в стационарных условиях.

На данный момент стационарное лечение получают 39 инфицированных. В целом, специалисты ГНКО “Центр эпидемиологии и гигиены” Министерства здравоохранения Республики Арцах передали на тестирование 17 923 проб, COVID-19 был подтверждена у 2 031 человека.

Зафиксирован 31 летальный исход. 29 из них скончались в октябре и ноябре, у 2 инфицированных коронавирусом граждан смерть наступила по причине сопутствующей болезни.


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