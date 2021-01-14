Армения вступает на очень важный этап реформ судебно-правовой системы: Никол Пашинян

Армения вступает на важный этап реформ судебно-правовой системы. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, коснувшись проекта решения об одобрении и признании неотложным пакета проектов законов “О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Судебный кодекс Республики Армения”, “О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения и О внесении дополнений в Закон “Об Академии юстиции”.

Как сообщает «Арменпресс», премьер напомнил, что в ближайшее время они будут ждать формирования патрульной полиции. “По вопросам, связанным с арестами и задержанием, мы выделили определенный состав суда, который будет рассматривать только досудебные дела. Это широко распространенная в мире практика”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что будет новый процесс отбора и назначения судей, где самое главное - проверка добропорядочности, что широко обсуждается.

“Могут быть случаи, когда комиссией по предотвращению коррупции будет вынесено проблемное заключение относительно добропорядочности, но на назначение судьи Высшим судебным советом это может не иметь влияния.

Мы должны быть уверены, что беспристрастность и неподкупность судей, оказывающихся в этом новом статусе, никоим образом не ставится под сомнение, то есть принято решение, все приняли его к сведению, а не начали обсуждать, есть ли политическая связь с этими решениями”, - сказал премьер-министр.

По словам министра юстиции, этим пакетом внедряются две подспециализации: институт специализированных судей, осуществляющих судебный контроль за досудебными производствами, и специализация судей, осуществляющих расследование коррупционных преступлений. “Мы решаем еще одну проблему. Места пребывания судов и график дежурных судей будут публиковаться. Для органа, осуществляющего производство, и для всех будет очевидным, что например, в случае рассмотрения ходатайства об аресте, какому судье будет приписано дело.

Мы планируем увеличить число судей: до 21 штата судей - в суде первой инстанции и 3 штата судей - в Апелляционном уголовном суде”, - отметил Бадасян.