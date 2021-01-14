Иранский спортсмен подарил свою золотую медаль семье Артура Сукиасяна, погибшего в Арцахской войне

Иранский спортсмен Ахмад Багерипур, завоевавший золотую медаль на 12-м Открытом чемпионате Армении по кекушин каратэ, проходившем в октябре 2017 года, решил подарить свою золотую медаль семье погибшего во время Арцахской войны армянского спортсмена Артура Сукиасяна. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщило, что Артур Сукиасян и Ахмад Багерипур вместе выступали на ряде первенств и имели дружеские отношения.

13 января иранский спортсмен третьему секретарю посольства Армении в ИРИ Гору Шахвердяну вручил свою золотую медаль с целью передачи семье Артура Сукиасяна.