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Иранский спортсмен подарил свою золотую медаль семье Артура Сукиасяна, погибшего в Арцахской войне

Иранский спортсмен подарил свою золотую медаль семье Артура Сукиасяна, погибшего в Арцахской войне

 Иранский спортсмен Ахмад Багерипур, завоевавший золотую медаль на 12-м Открытом чемпионате Армении по кекушин каратэ, проходившем в октябре 2017 года,  решил подарить свою золотую медаль семье погибшего во время Арцахской войны армянского спортсмена  Артура Сукиасяна. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщило, что Артур Сукиасян и Ахмад Багерипур вместе выступали на ряде первенств и имели дружеские отношения.

13 января иранский спортсмен третьему секретарю посольства Армении в ИРИ Гору Шахвердяну вручил свою золотую медаль с целью передачи семье Артура Сукиасяна.


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