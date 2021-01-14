В Турции самая сильная за последнее десятилетие засуха: Стамбул через 45 дней останется без воды

Запасы воды в крупных городах Турции в ближайшие несколько месяцев закончатся, Стамбул через 45 дней останется без воды. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “The Guardian”.

Редкие дожди привели к самой сильной засухе последнего десятилетия, и мегаполис с населением в 17 млн человек имеет серьезные проблемы с водой.

Мэр Анкары Мансур Яваш в начале этого месяца сообщил, что в плотинах и водохранилищах для столицы остался запас воды на 110 дней.

Измир и Бурса, еще два крупных города Турции, также оказались перед проблемой. В Конии и в Эдирне на границе с Грецией и Болгарией фермеры, занимающиеся выращиванием пшеницы, уже предупредили о потере урожая.