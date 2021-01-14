В Арцахе для российских миротворцев построены три блочно-модульных городка

Специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России в Нагорном Карабахе возвели три блочно-модульных городка, которые расположены в Степанакерте, в Гетаване и в Каракенде.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО РФ. В городках уже размещены около 400 военнослужащих миротворческого контингента. В настоящее время ведется подготовка площадок для строительства еще 5 городков общей емкостью более 540 человек. Для обеспечения организации несения службы на наблюдательных постах, удовлетворения бытовых потребностей, занятий по физической подготовке и отдыха личного состава миротворческих подразделений созданы комфортные, современные условия проживания и быта военнослужащих.

Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение, водоотведение).

Места проживания укомплектованы мебелью (кровати, шкафы, кухонный гарнитур, столы, стулья, душевые кабины), а также бытовой техникой (электроплита, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, телевизор, кондиционер, бойлер).

На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.