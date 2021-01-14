На Филиппинах обнаружили новый штамм коронавируса

Филиппинские медики подтвердили обнаружение на территории страны британского штамма коронавируса. Об этом в четверг сообщает Минздрав страны на своем сайте.

"После усиления биомониторинга и контроля на границах Филиппин Минздрав официально подтверждает обнаружение B1.1.7 SARS-CoV-2 (британского варианта коронавируса - прим. ТАСС) в стране", - говорится в сообщении ведомства.

Новая мутация вируса была выявлена у гражданина Филиппин, прибывшего из ОАЭ 7 января. По прилете пассажир был помещен в карантин. После получения положительного теста на COVID-19 результаты анализа были направлены для дальнейшего изучения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Всего на Филиппинах по состоянию на четверг было выявлено 492 700 случаев COVID-19, 458 523 человека выздоровели, 9 699 больных умерли. Летальность составила 1,97%. Количество тестов на коронавирус достигло 7 131 959.

14 декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении британскими учеными мутировавшего варианта коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Затем премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.