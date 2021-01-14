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Пираты у берегов Нигерии атаковали контейнеровоз под флагом Сингапура

Пираты у берегов Нигерии атаковали контейнеровоз под флагом Сингапура

Контейнеровоз MAERSK CARDIFF под флагом Сингапура подвергся минувшей ночью нападению пиратов у берегов Нигерии. Об этом в четверг сообщил портал Maritime Bulletin, специализирующийся на проблемах международного мореплавания.

В настоящее время контейнеровоз находится в дрейфе в Гвинейском заливе в районе к юго-западу от города Порт-Харкорт. Как подчеркивает портал, грузовое судно могло быть захвачено. Отмечается, что поблизости находится катер нигерийской службы безопасности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

MAERSK CARDIFF вышел из ганского порта Тема. Пункт его назначения неизвестен.


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