В российской военной базе в Армении стартовала вакцинация личного состава первым компонентом вакцины «Спутник-V»

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, стартовала вакцинация личного состава первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции препаратом «Спутник-V». Первая партия вакцины в количестве 1 тыс. доз доставлена в филиал военного клинического госпиталя Минобороны России в г. Гюмри. При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было. Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.

Всего в ЮВО поставлено более 23 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

На сегодняшний день оба компонента вакцины «Спутник-V» получили более шести тысяч военнослужащих и медицинского персонала. Еще 14 тысячам солдат и офицеров сделана прививка первым компонентом вакцины.

В течение двух месяцев планируется вакцинировать более 60 тыс. военнослужащих и лиц гражданского персонала соединений, воинских частей и учреждений ЮВО.