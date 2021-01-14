Аршакян представил послу Нидерландов достижения армянской технологической сферы за последние годы

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян 13 января принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Армении Нико Схермерси. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении. На встрече министр отметил необходимость повышения эффективности сотрудничества между двумя странами по различным направлениям сферы высоких технологий, реализации и развития совместных программ.

Посол Нико Схермерси отметил, что для него большая честь работать в Армении, он знает о достижениях армянской технологической сферы, лично заинтересован в высоких технологиях и готов в рамках своих полномочий способствовать расширению сотрудничества между двумя странами в сфере технологий.

Министр Аршакян представил послу достижения армянской технологической сферы за последние годы, текущие программы, в том числе “Виртуальный мост”, “Инженерный городок”, “Центр кибербезопасности”. Министр также отметил важность образовательных программ и программ перепрофилирования в формате сотрудничества вуз - частный сектор.

“Посредством наших различных программ мы намерены создать связь между областями и Ереваном, а также связать Армению с технологическими центрами мира, создавая возможности для сотрудничества с ведущими компаниями и потенциальными инвесторами”, - сказал министр, отметив, что у Армении есть большой потенциал технологической мысли.

На встрече были затронуты и вопросы, касающиеся кибербезопасности, искусственного интеллекта, цифровой повестки Армении и работы по ряду других направлений.

Посол Схермерси выразил готовность работать в направлении углубления армяно-нидерландского сотрудничества в сфере высоких технологий.