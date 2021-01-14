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Аршакян представил послу Нидерландов достижения армянской технологической сферы за последние годы

Аршакян представил послу Нидерландов достижения армянской технологической сферы за последние годы

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян 13 января принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Армении Нико Схермерси. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении. На встрече министр отметил необходимость повышения эффективности сотрудничества между двумя странами по различным направлениям сферы высоких технологий, реализации и развития совместных программ.

Посол Нико Схермерси отметил, что для него большая честь работать в Армении, он знает о достижениях армянской технологической сферы, лично заинтересован в высоких технологиях и готов в рамках своих полномочий способствовать расширению сотрудничества между двумя странами в сфере технологий.

Министр Аршакян представил послу достижения армянской технологической сферы за последние годы, текущие программы, в том числе “Виртуальный мост”, “Инженерный городок”, “Центр  кибербезопасности”. Министр также отметил важность образовательных программ и программ перепрофилирования в формате сотрудничества вуз - частный сектор.

“Посредством наших различных программ мы намерены создать связь между областями и Ереваном, а также связать Армению с технологическими центрами мира, создавая возможности для сотрудничества с ведущими компаниями и потенциальными инвесторами”, - сказал министр, отметив, что у Армении есть большой потенциал технологической мысли.

На встрече были затронуты и вопросы, касающиеся кибербезопасности, искусственного интеллекта, цифровой повестки Армении и работы по ряду других направлений.

Посол Схермерси выразил готовность работать в направлении углубления армяно-нидерландского сотрудничества в сфере высоких технологий.


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