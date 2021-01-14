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В общине Чанкатах Арцаха будут проведены работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов

В общине Чанкатах Арцаха будут проведены работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов

В течение дня в Арцахе будут продолжены работы по обезвреживанию неразорвавшихся и представляющих опасность боеприпасов. Работы будут вестись на территории общины Чанкатах Мартакертского района. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

“Саперные отряды Государственной службы по ЧС и действующего в Арцахе Центра гуманитарного разминирования, исходя из соображений безопасности населения, продолжают очищать территорию Арцаха от оставшихся следов войны”, - сообщила пресс-служба ГСЧС.

Для разъяснений и более подробной информации необходимо звонить в службу 911.

Ранее Государственная служба по ЧС сообщила, что в течение дня, до 14:00, работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов будут проводиться на территориях общин Хнацах и Айгестан Аскеранского района.


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