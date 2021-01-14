Продлены сроки обращения для участия в программах содействия арцахцам

Срок приема заявлений для участия в программах содействия гражданам, состоящим на учете в Арцахе (68.000 драмов + 15.000 драмов при неимении собственности), гражданам, состоящим на учете в оккупированных населенных пунктах (300.000 драмов каждому гражданину), поддержки жителей, потерявших жилье по причинам разрушений и по другим причинам (250.000 драмов каждому гражданину), продлевается до 27 января 2021 года.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве труда, социальных и миграционных вопросов.

“Срок приема заявлений на программу содействия лицам, принявшим арцахцев в Армении и в Арцахе (для каждого совершеннолетнего лица по 30.000 драмов в Армении и 45.000 драмов в Арцахе) продлевается до 20 января 2021 года.

Требование о пребывании в Армении или в Арцахе по состоянию на 16 ноября 2020 года, необходимое чтобы стать бенефициаром программы снято: в некоторых случаях это становилось основанием для отказа.

Срок требования об учете в Арцахе по состоянию на 16.11.2020 г. также снят, что даст возможность стать бенефициарами программ, имея на данный момент учет в Арцахе.

Те граждане, чьи заявления были отклонены из-за технических ошибок в требовании о пребывании в Армении или Арцахе, могут снова обращаться.

Граждане, не обратившиеся к программам из-за отсутствия регистрации в Арцахе, могут обратиться в паспортные центры (в случае пребывания в Армении в ближайшее время будет возможность обратиться для учета также и в паспортные центры Армении).

Кстати, учет в Арцахе станет обязательным условием не только для этих, но и для дальнейших программ, поэтому просим быть последовательными в вопросе учета.

Тем не менее, если будут случаи, которые послужат основанием для отказа, вы можете заполнить заявление в разделе заявления-жалобы online.ssa.am сайта: заявления наши коллеги из Арцаха обсуждают в индивидуальном порядке.

От правительства Арцаха министерство ежедневно получает информацию о пока не рассмотренных заявлениях, на основе чего осуществляется фактическое предоставление помощи”, - говорится в сообщении министерства.