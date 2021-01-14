Лусине Кочарян освобождается с должности генерального секретаря Минздрава Армении

Лусине Кочарян с 15 января 2021 года будет освобождена с должности генерального секретаря Министерства здравоохранения. Как передает «Арменпресс», это решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 16, п. 1 ч. 1 ст. 37 Закона Республики Армения “О гражданской службе”,

Лусине Кочарян с 15 января 2021 года освобождается с должности генерального секретаря Министерства здравоохранения”, - говорится в решении.