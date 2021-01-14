Время в Ереване: 11:07:36,   14 Январь

Лусине Кочарян освобождается с должности генерального секретаря Минздрава Армении

Лусине Кочарян освобождается с должности генерального секретаря Минздрава Армении

Лусине Кочарян с 15 января 2021 года будет освобождена с должности генерального секретаря Министерства здравоохранения. Как передает «Арменпресс», это решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 16, п. 1 ч. 1 ст. 37 Закона Республики Армения “О гражданской службе”,

Лусине Кочарян с 15 января 2021 года освобождается с должности генерального секретаря Министерства здравоохранения”, - говорится в решении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации